Spaccio di cocaina sotto gli occhi dei poliziotti: pusher arrestato in flagranza dalla squadra mobile

Uno scambio di droga sotto gli occhi della polizia. A Latina un 50enne, M.Z., pregiudicato è stato arrestato dalla squadra mobile. Durante un servizio di appostamento e di osservazione, gli investigatori hanno notato l’uomo avvicinarsi a un camion in sosta in viale Kennedy e, dopo aver aperto lo sportello lato passeggero, prendere dalla tasca dei pantaloni una dose di sostanza stupefacente e consegnarla al conducente, che, a sua volta, ha consegnato una banconota.

Avvenuto lo scambio, il 50, accortosi della presenza degli agenti di polizia, si è dato alla fuga ma è stato prontamente bloccato poco lontano, così come anche l’acquirente che era alla guida del camion. Per entrambi si è poi proceduto a un controllo personale. Il conducente del mezzo pesante è stato trovato con una dose di cocaina, mentre nelle tasche del 50enne è stata rinvenuta una banconota da 50 euro ricevuta in pagamento come corrispettivo della droga.

A seguito di quanto accertato, gli uomini della Squadra Mobile hanno esteso la perquisizione anche presso l’abitazione di M,Z, rinvenendo ulteriori due dosi cocaina già confezionate per totali 3 grammi, nonché materiale utile per il confezionamento.

È stata inoltre rinvenuta, oltre al materiale di confezionamento delle singole dosi, anche una corda della lunghezza di circa 2,5 metri recante ad una estremità una molletta di quelle usate per stendere i panni, che gli investigatori ritengono fosse verosimilmente utilizzata dallo spacciatore per poter continuare la sua attività illecita dal balcone di casa, rimanendo diligentemente all’interno della propria abitazione, nel rispetto delle prescrizioni volte a contenere l’epidemia da coronavirus.

Al termine delle formalità’ di rito, il pusher è stato arrestato per detenzione al fine di spaccio di sostanza stupefacente.