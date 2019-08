Sorpreso a vendere eroina in via Curtatone: bloccato e arrestato dai carabinieri

E' stato arrestato in flagranza di reato per spaccio di droga un cittadino indiano di 24 anni, sorpreso dai carabinieri a vendere dosi in via Curtatone, a pochi passi dal centro di Latina. L'arresto rientra nell'ambito dell'operazione straordinaria di controllo del territorio "Estate sicura", predisposta e coordinata dal comandante provinciale dei carabinieri Gabriele Vitagliano, finalizzata proprio alla repressione dei reati legati alla droga.

Il giovane, in Italia senza fissa dimora, è stato infatti fermato dai carabinieri proprio mentre cedeva una dose di eroina a un connazionale. Il tempestivo intervento dei militari, impegnati in un servizio di controllo concentrato nelle aree del centro e della periferia del capoluogo, ha consentito di bloccare il pusher sequestrandogli lo stupefacente, mentre i successivi controlli permettevano di accertare che l’acquirente era già stato colpito da un provvedimento di espulsione. L’arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma in attesa della celebrazione del rito direttissimo. L’operazione è avvenuta davanti a numerosi passanti che hanno assistito alla scena.

Nell'ambito degli stessi controlli i carabinieri hanno effettuato verifiche anche sulle strade, fermando un 22 enne del capoluogo e un 33 enne algerino che si trovavano a bordo di un motorino risultato oggetto di un furto consumato lo scorso luglio. Entrambi sono stati quindi denunciati all'autorità giudiziaria. Il conducente dello scooter è stato inoltre deferito per guida sotto l’effetto di stupefacenti e segnalato alla prefettura per possesso di alcune dosi di cocaina rinvenuta nel corso di una perquisizione personale.

Nella stessa zona della città un cittadino tunisino di 28 anni è stato fermato e denunciato successivamente perché sorpreso a bordo di ciclomotore sprovvisto di assicurazione e già sottoposto a sequestro. Il bilancio dei controlli è di 85 persone identificate, 68 veicoli fermati, cinque violazioni al Codice della strada contestate e cinque patenti ritirate.