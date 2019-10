Ai domiciliari per stalking continua a inviare messaggi e minacce alla ex: 49enne finisce in carcere

Aggravamento della misura cautelare a carico di un uomo i 49 anni, S.D., del capoluogo accusato di maltrattamenti e stalking nei confronti della ex moglie. L'uomo era già stato arrestato lo scorso febbraio e per lui era stata disposta la misura cautelare ai domiciliari. Ma nonostante le prescrizioni e i divieti imposti dall'autorità giudiziaria, il 49enne ha continuato a inviare e pubblicare messaggi minacciosi alla ex consorte.

Con una nuova informativa la polizia ha quindi chiesto all'autorità giudiziaria di aggravare la misura cautelare in atto e così per il 49enne si sono aperte le porte del carcere.

