Minaccia la ex con un coltello sul posto di lavoro e aggredisce i suoi colleghi: arrestato

Era già stato denunciato il 12 marzo scorso per il reato di stalking, lesioni e minacce aggravate dall'uso di un coltello. Ora per un cittadino di Latina di 55 anni è arrivato l'arresto ai domiciliari in esecuzione di un'ordinanza di misura cautelare emessa dal tribunale di Latina su richiesta della Procura della Repubblica. Gli agenti della Questura erano intervenuti all’interno di un call center della città dove era stata segnalata la presenza dell'uomo armato di un coltello che minacciava la ex compagna che lavorava lì.

Arrivati tempestivamente sul posto, gli operatori della squadra volante avevano bloccato il 554nne che, oltre ad aver danneggiato una centralina elettrica, aveva anche aggredito con calci e pugni alcuni dipendenti. Tutti gli impiegati dell’ufficio hanno sporto denuncia contro l'aggressore, compresa la ex compagna. Per tale ragione è stata richiesta alla Procura della Repubblica di Latina un'idonea misura cautelare, che il Gip del tribunale di Latina ha accolto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.