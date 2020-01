Stalking e revenge porn: lei interrompe la relazione, lui invia al marito le foto hard

Una storia scabrosa di stalking e revenge porn finita con l'arresto di un 52enne, G.T., già noto per precedenti specifici. La squadra mobile di Latina ha dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Latina su richiesta della Procura. Secondo la ricostruzione degli investigatori una donna aveva intrapreso con lui una relazione extraconiugale ma quando aveva deciso di interrompere il rapporto per lei è iniziato un vero incubo.

Il 52enne, non accettando la fine della relazione, ha cominciato ad assumere atteggiamenti minacciosi e persecutori andati avanti per mesi, tra marzo e novembre 2019, costringendo la donna ad incontrarlo almeno altre sette volte. L'uomo ha iniziato a rendere pubblica la relazione extraconiugale ad alcuni conoscenti e amici della vittima, riferendo anche tutti i particolari dei loro rapporti sessuali. A nulla è valso il tentativo della donna di bloccare il numero di telefono del 52enne, che ha cominciato a contattare telefonicamente e con messaggi anche il marito e i figli della vittima.

Quando gli investigatori hanno effettuato una perquisizione hanno trovato nel telefono le immagini della donna a seno nudo. Gli accertamenti hanno permesso alla polizia di scoprire che G.T. era già stato arrestato per atti persecutori e sottoposto al divieto di avvicinamento alla moglie. Espletate le formalità di rito, l'uomo è stato quindi associato al carcere di Latina.