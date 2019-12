Ripetute violazioni del divieto di avvicinamento alla ex: 51enne finisce in carcere

Ha violato il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex compagna e anche il divieto di dimora nel comune di Latina. Un uomo di 51 anni, M.G., con precedenti di polizia, è stato arrestato dalla squadra volante nel capoluogo. Il provvedimento è stato emesso dal gip del tribunale di Latina come aggravamento della misura cautelare.

L’uomo, lo scorso ottobre, era stato sottoposto alle misure restrittive per maltrattamenti verso la ex compagna ma nonostante le prescrizioni dell’autorità giudiziaria si è presentato diverse volte davanti al domicilio della vittima, violando anche il divieto di dimora. Le numerose violazioni hanno fatto scattare una nuova informativa di reato, con la contestuale richiesta all'autorità giudiziaria di valutare l’opportunità di aggravare la misura cautelare. Questa mattina per M.G, si sono aperte le porte della casa circondariale di Latina.