Asl, concluso il concorso: stabilizzati 136 infermieri precari

Con le ultime prove orali sabato scorso si sono concluse le procedure concorsuali relative alla stabilizzazione degli infermieri della Asl di Latina. Con questo provvedimento, a seguito della conclusione dei lavori della commissione guidata dalla dottoressa Roberta Biaggi, 136 infermieri dipendenti precari dell’Azienda, si aggiungono ai precedenti stabilizzati nel corso del 2019 in totale 407 professionisti.

“Un traguardo significativo ed importante - sottolineano dalla Asl – e già dalle prossime settimane con la sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato questi professionisti potranno iniziare il nuovo anno con maggiori certezze e garanzie professionali. L’Azienda è sempre stata fermamente determinata e ha colto questo obiettivo strategico che ora definisce il complessivo percorso delle stabilizzazioni (mancano al completamento del processo 27 posizioni distribuite in una decina di procedure selettive i cui bandi sono stati già pubblicati) non solo capitalizzando il prezioso patrimonio professionale costruito negli anni, ma anche cementando il rapporto di fiducia con tutti i professionisti ex precari, che ora potranno finalmente vedere stabilizzate le loro aspettative”.