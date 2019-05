Attentato incendiario all'autolavaggio di via Cavata, malviventi in fuga

Un nuovo attentato incendiario all'autolavaggio di via Cavata, a Latina. Un'attività gestita da cittadini egiziani che era stata già colpita a settembre del 2017. Questa volta i malviventi sono entrati in azione intorno alle 22 di ieri, 20 maggio. Avevano il volto parzialmente coperto, hanno divelto la saracinesca dell'attività e una volta all'interno hanno lanciato del liquido infiammabile che ha appiccato il fuoco.

Diversi sono stati i danni alla struttura, ancora da quantificare con esattezza, ma si è evitato il peggio grazie all'intervento tempestivo dei vigili del fuoco allertati da un connazionale che lavora a pochi metri dall'autolavaggio. A quell'ora l'uomo si trovava a percorrere via Villafranca e ha notato due uomini che uscivano dai garage di via Cavata. Secondo le prime informazioni sembra che uno dei due sia rimasto coinvolto dalla fiammata divampata all'interno.

I filmati delle videocamere di sorveglianza presenti nell'attività sono stati visionati e saranno consegnati alla polizia per poter estrapolare immagini utili all'identificazione degli attentatori.