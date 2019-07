Seguì e fece arrestare tre ladri di auto minorenni, attestato di pubblica benemerenza per un cittadino di Latina

Attestato di pubblica benemerenza al merito civile per Nunziato Santamaria che il 4 luglio scorso lo ha ricevuto dalle mani del prefetto Maria Rosa Trio. Il riconoscimento, firmato dal Ministro dell’Interno, gli è stato concesso per un atto meritorio compiuto nel Comune di Latina il 12 novembre 2013. Santamaria quel giorno ha consentito “con un comportamento che ha evidenziato doti di particolare senso civico, l'arresto di tre minorenni che dopo avere rubato una macchina circolavano per le strade della città mettendo in pericolo la sicurezza dei cittadini.

Santamaria, visto il modo di procedere della vettura , li ha seguiti con la propria macchina, contattando nel frattempo le forze dell’ordine, rimanendo in collegamento con la sala operativa del 113 per segnalare gli spostamenti del veicolo, che all’esito di un immediato controllo risultava rubato dai tre occupanti tutti minorenni, uno dei quali appartenente ad una nota famiglia rom del capoluogo.

I tre giovani, al termine della pericolosa scorribanda, avevano abbandonato l'auto in una zona ad alta densità abitativa, dopo averle dato fuoco. Santamaria ha dunque avvisato i vigili del fuoco, che evitavano danni maggiori al veicolo e pericoli per l'incolumità sia dei cittadini a bordo delle auto sia degli abitanti. Le informazioni da lui fornite hanno dunque consentito ai carabinieri dei arrestare gli autori del furto anche grazie al riconoscimento effettuato da Nunziato Santamaria. Per lui ora è arrivato l’attestato di pubblica benemerenza concesso per “chiaro esempio di virtù civiche e valori morali”.