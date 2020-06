Trasporto pubblico, da lunedì potenziati i collegamenti con il litorale

La fase 2 del dopo Covid impone particolare attenzione alle misure di distanziamento sociale e all’obbligo dei dispositivi di protezione individuale se si utilizzano i mezzi del trasporto pubblico.

Anche il Comune di Latina si è adeguato a quanto stabilito dalla Regione Lazio soprattutto in questo inizio di stagione estiva che prevede, a partire da lunedì 15 giugno l'attivazione di nuove corse ed il potenziamento di quelle esistenti per il collegamento con la marina. In particolare, secondo quanto rende noto l'assessore all'ambiente e alla mobilità Dario Bellini, saranno potenziate con diverse corse in più le linee F e Borgo Sabotino mentre nei prossimi giorni sarà comunque pubblicato il programma delle linee estive.

"Credo si tratti di un servizio essenziale - sottolinea l'assessore - che va garantito nella stagione estiva con grande attenzione ai collegamenti con il Lido. Nella sicurezza più assoluta di chi ne fruisce e dei lavoratori stessi. Per permettere a chi gestisce il trasporto pubblico locale di adeguarsi alle norme vigenti e per garantire un inizio di stagione che possa andare incontro ai cittadini, da lunedì - annuncia - Bellini saranno potenziate con diverse corse in più le linee F e Sabotino".