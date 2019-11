Bambina di 4 mesi cade dalle scale mentre è in braccio alla mamma: ha un trauma cranico

Una bambina di appena 4 mesi è stata soccorsa e trasportata d'urgenza all'ospedale Goretti di Latina dopo una brutta caduta in casa. Secondo le prime informazioni raccolte, la neonata era in braccio alla madre quando la donna è caduta dalle scale. Immediati i soccorsi. La piccola è stata trasportata all'ospedale di Latina, cosciente e vigile ma ovviamente in condizioni serie data l'età.

La situazione della neonata è stata costantemente monitorata dai medici del Goretti. Alla bambina è stato riscontrato, con il risultato della tac, un trauma cranico ed è stato per questo disposto il suo trasferimento in un ospedale di Roma.

Madre e figlia, di nazionalità nigeriana, sono ospiti di una struttura Sprar del Comune di Latina.