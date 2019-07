Bambina di 2 anni ingerisce una batteria: trasportata al Bambino Gesù di Roma

E' stata trasferita d'urgenza in eliambulanza a Roma una bambina di 2 anni che oggi, 22 luglio, ha ingerito accidentalmente una pila. La piccola si trovava in casa e quando i genitori si sono accorti dell'accaduto l'hanno portata subito all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina.

Dall'ospedale del capoluogo la bambina è stata trasferita al Bambino Gesù di Roma, dove è costantemente monitorata proprio per il pericolo rappresentato dalle sostanze contenute nella batteria che ha ingerito. La piccola è stabile e non è in gravi condizioni.