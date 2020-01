Banda dei furti seriali, condanne per cinquanta anni di carcere

Sono stati condannati complessivamente a cinquanta anni e un mese di carcere i componenti della banda dei furti finiti in carcere il 14 febbraio 2018 nell’operazione denominata ‘San Valentino’.

La sentenza è arrivata oggi a conclusione del processo davanti al giudice per l’udienza preliminare Mario La Rosa, processo che su richiesta della difesa degli imputati si è svolto con rito abbreviato quindi beneficiando dello sconto di un terzo della pena. Queste le condanne: Antonio Bellobuono quattro anni, sei mesi e venti giorni; Giuseppe Rizzo cinque anni, cinque mesi e dieci giorni; Salvatore Quindici sette anni due mesi e venti giorni; Maria Rosaria Autore cinque anni, sette mesi e dieci giorni; Salvatore Pepe sei anni, tre mesi e dieci giorni; Salvatore Merolla quattro anni e dieci mesi; Davide Mirra quattro anni, sei mesi e venti giorni; Pasquale Caiazza quattro anni, due mesi e venti giorni; Adele Iannuzzelli quattro anni e due mesi; Antonio Cigliano tre anni, due mesi e venti giorni. Il gup ha accolto quasi integralmente le richieste avanzate nella scorsa udienza dal pubblico ministero Simona Gentile dalla quale era arrivata una richiesta di condanna per complessivi 57 anni. I dieci componenti della banda erano accusati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di furti in abitazioni e di porto abusivo di armi per una serie di colpi messi a segno non soltanto nel capoluogo pontino ma in altre città del centro Italia e della Campania, compreso quello in via Palermo a Latina nel corso del quale l’avvocato Francesco Palumbo ha ucciso Domenico Bardi e ferito Salvatore Quindici con alcuni colpi di pistola. Fatto per il quale si è appena aperto il processo davanti alla Corte di Assise di Latina. Molti degli imputati, tuttora detenuti, sono tutti residenti a Napoli nel quartiere Traiano.