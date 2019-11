Latina, pubblicato il bando per il contributo affitti annualità 2019

Il Comune di Latina ha pubblicato un avviso pubblico del servizio Welfare per la concessione di contributi integrativi per il pagamento di canoni di locazione per l'annualità 2019. Si tratta di un atto che avvia le procedure per concederere contributi alle famiglie che abbiano un Isee inferiore ai 14mila euro.

Le domande potranno essere ritirate allo Sportello del Cittadino in Corso della Repubblica 118, al Segretariato sociale di viale Pierluigi Nervi o scaricate dal sito internet del Comune di Latina, alla sezione "Avvisi e Bandi". L'amministrazione comunica che il termine ultimo per l'invio delle domande è fissato al 29 dicembre 2019.