Lavori di riqualificazione all'ex Garage Ruspi: arriva il bando di gara

E' stato pubblicato il bando di gara per l'affidamento dei lavori di riqualificazione dell'ex Garage Ruspi di Latina. L'importo complessivo a base di gara è di 1.424.629 euro per lavori di restauro e manutenzione di beni immobili, opere strutturali speciali e impianti. Sono ammessi alla gara i concorrenti costituiti da imprese singole o consorziate o da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi o concorrrenti con sede di altri Stati membri dell'Unione Europea. Il termine previsto per il ricevimento è fissato alle ore 13 del 9 marzo 2020.

A luglio del 2018 era stato presentato alla città il progetto di riqualificazione della struttura di fondazione che si trova nel cuore della città. L'obiettivo è quello di trasformare rendere lo storico edificio di Largo Giovanni XXIII in uno spazio aperto alla città, con ambienti dedicati a esposizioni, sale conferenze e laboratori.