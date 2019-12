Restyling per le fontane di Latina, affidato il bando: primi interventi di pulizia

Bando affidato e prime fontane di Latina ripulite. Parliamo di Piazza del Quadrato e di Piazza San Marco. Ma l'opera di manutenzione riguarderà a stretto giro anche quelle di Piazza del Popolo, insieme al resto del giardino in rifacimento, Piazza della Libertà e Latina Scalo. Per poi estendersi alle altre fontane della città.

Dopo le lunghe giornate di pioggia i lavori programmati e previsti nell'apposito bando del Comune di Latina sono ripresi nei giorni scorsi. A darne notizia è stato il consigliere e presidente della commissione Cultura Fabio D'Achille attraverso la propria pagina Facebook: "Dopo sabbiatura stuccatura - ha spiega il consigliere di Lbc - si procederà con la sostituzione delle pompe non funzionanti. Successivamente si procederà agli interventi sulle fontane a Piazzale Trieste, Piazza dei Navigatori a Foceverde, alle rotonde di Borgo Piave, Via del Lido e via Litoranea, quelle di via P.L. da Palestrina, Piazza Aldo Moro, le rotonde di via del Lido al sottopasso della Pontina, via del Lido all'incrocio via Nascosa e via Romagnoli".

