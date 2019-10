Latina pensa al Natale: pubblicato il bando per i mercatini in centro

Latina comincia a pensare a Natale. E' stato infatti pubblicato il bando per l’organizzazione, la gestione e lo svolgimento delle manifestazioni commerciali. L'avviso è reperibile sull'Albo Pretorio online del Comune e il termine ultimo per partecipare è il prossimo 12 novembre. La durata della manifestazione è prevista dal 6 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020.

Il mercatino nella Ztl e l'albero in piazza

L'obiettivo è quello di realzzare nella zona del centro cittadino, come ormai da tradizione, il mercatino di Natale attraverso l’installazione delle casette di legno nel tratto compreso fra Corso della Repubblica e via Savoia, per la vendita di prodotti artigianali sul tema del Natale, di prodotti della tradizione dolciaria natalizia, libri e dischi. Ci sarà poi spazio per l'allestimento di una pista di pattinaggio su ghiaccio nell’area compresa fra l’isola di porfido e i giardini di Piazza del Popolo: la "giostra dello spettacolo viaggiante" , con ingombro massimo di 70 metri quadrati, da posizionarsi in Piazza del Popolo all'angolo di via Diaz. “Infine, l'albero di Natale che sarà allestito come sempre in Piazza del Popolo.

Chi può partecipare

Sono ammessi a partecipare al bando imprese e associazioni che abbiano come finalità l'organizzazione di eventi a carattere commerciale ma anche associazioni che abbiano la rappresentanza, almeno regionale, di operatori del commercio su aree pubbliche. A carico dell’organizzatore ci sarà la progettazione, l'organizzazione, la realizzazione e il coordinamento della manifestazione; la certificazione di conformità degli impianti elettrici, la certificazione di collaudo e corretto montaggio di tutte le strutture e/o impianti, oltre che l'individuazione di operatori e artigiani, in possesso dei requisiti richiesti, il cui elenco, completo dei relativi titoli di legittimazione all’esercizio della professione, dovrà essere depositato presso gli uffici del Suap per il rilascio del titolo autorizzatorio,

Il Comune sosterrà la manifestazione attraverso la concessione, al soggetto individuato, di un contributo finanziario pari a 25mila euro.