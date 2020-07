Controlli a tappeto della polizia: in una settimana sei arresti, sei avvisi orali e 14 denunce

Mille persone controllate e 572 veicoli fermati, 33 verbali per contravvenzioni al codice della strada. E' il bilancio di una serie di controlli sul territorio effettuati dalla polizia nel capoluogo pontino e nel resto della provincia. Sei le persone arrestate per reati che vanno dallo spaccio di droga alla detenzione illegale di armi, evasione dagli arresti domiciliari, furto aggravato, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e maltrattamenti in famiglia.

Sono state poi denunciate in stato di libertà 14 persone per maltrattamenti in famiglia,furto aggravato, truffa, guida in stato di ebbrezza e sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità, utilizzo fraudolento di carte di creditoe traffico di influenze illecite .

Il Questore di Latina ha inoltre emesso 6 avvisi orali, come misura di prevenzione che avvisa il destinatario dell’esistenza di indizi precisi sulla sua condotta illecita e lo invita a tenere un comportamento conforme alla legge. Ai sei è stato imposto di non frequentare altri pregiudicati. In caso di inosservanza alle prescrizioni potranno essere sottoposti alla misura di prevenzione personale più grave della sorveglianza speciale.

I provvedimenti, sono stati applicati dall’Ufficio misure di prevenzione della divisione polizia anticrimine di Latina, nei confronti delle seguenti persone:

A.C. di 57 anni nato a Velletri e residente a Cisterna di Latina, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio e la persona, droga,associazione per delinquere;

M.M. di 44 nanni ato a Roma e residente a Latina, con precedenti penali per reati di droga e contro il patrimonio;

F.P. 40enne nato e residente a Latina, con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, violazioni legge sulle armi;

A.M di 39 anni, nato in Ungheria e residente a Latina con precedenti per reati contro il patrimonio, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, violenza sessuale arrestato nel decorso mese di giugno.

F.M. di 33 anni, nato e residente a Fondi con precedenti per stupefacenti;

C.S. 38enne, nato e residente a Latina, con precedenti per reati contro il patrimonio, armi, minacce, inosservanza dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria.