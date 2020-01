Bimbo ingerisce un giocattolo e rischia di soffocare, soccorso e salvato al Bambino Gesù

Un bambino di appena tre anni ha rischiato di morire soffocato il giorno di Natale dopo avere ingerito un giocattolo. E’ accaduto in un’abitazione del quartiere Q4 a Latina dove il piccolo ad un certo punto ha mostrato evidenti difficoltà di respirazione ed è diventato cianotico.

I genitori se ne sono accorti subito ed hanno chiamato immediatamente i soccorsi: sul posto è arrivato un mezzo del 118 e il bimbo è stato trasportato al pronto soccorso del Santa Maria Goretti poi, vista la gravità delle sue condizioni, trasferito con l’eliambulanza al Bambino Gesù di Roma dove si trova attualmente ricoverato. I sanitari del nosocomio romano sono riusciti a rimuovere per via endoscopica il corpo estraneo, probabilmente un soldatino, e fortunatamente la situazione si è stabilizzata. Il bambino, che resterà in osservazione per ulteriori 48 ore, è in buone condizioni. A salvarlo la tempestività dell’intervento.