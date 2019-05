Controlli dei carabinieri, straniero dichiara false generalità per evitare l'espulsione: denunciato

E' stato fermato dai carabinieri nella notte, lungo la strada Litoranea, all'altezza di Borgo Grappa. Ma ai militari che gli hanno chiesto i documenti per l'identificazione durante un controllo alla circolazione stradale ha dichiarato false generalità. Lo straniero, un cittadino moldavo di 29 anni, ha detto di non avere i documenti e dato nome e cognomi falsi per evitare l'espulsione.

Ma le verifiche dei carabinieri hanno consentito di accertare che l'uomo, in Italia senza fissa dimora, era inottemperante a un ordine di espulsione che era stato emesso dalla Questura di Ferrara il 25 ottobre scorso. Il 29enne è stato dunque denunciato a piede libero per i reati di violazione delle norme sull'immigrazione e false dichiarazioni a pubblico ufficiale ed è stato poi accompagnato in un Cie di Potenza per l'espulsione dal territorio nazionale.