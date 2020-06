Con l'auto sfonda il cancello della sua ex e la minaccia: arrestato per violenza privata

Cercava a tutti i costi un incontro con la sua ex compagna e alle 15 di oggi, 30 giugno, in preda all'ira, ha utilizzato la sua auto come ariete e ha sfondato il cancello d'ingresso dell'abitazione in cui la donna viveva con il suo ex marito. L'episodio è avvenuto a Borgo Sabotino, Latina. I carabinieri della stazione locale hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino rumeno di 30 anni, accusato di violenza privata, danneggiamento, minaccia, molestie, violazione di domicilio e possesso ingiustificato di arma bianca.

Secondo quanto accertato dai militari, in seguito alla recente separazione dalla sua convivente, una donna di nazionalità brasiliana, il 30enne aveva cominciato a minacciare e molestare telefonicamente lei e il suo ex marito da cui era tornata a vivere. Il suo scopo era quello di ottenere un incontro con la ragazza.

Dopo aver sfondato il cancello dell'abitazione, la sua auto è stata perquisita e all'interno i carabinieri hanno trovato una mazza da baseball. Trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma, l'uomo comparirà domani, 1° luglio, in tribunale per il rito direttissimo.