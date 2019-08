Riabbraccia la sua cagnolina otto anni dopo averla perduta, gioia e lacrime

Una storia a lieto fine quella che ha consentito a Silvia, una ragazza di Latina, di riabbracciare il suo cane seppure a distanza di otto anni da quando ne aveva perso completamente le tracce.

A raccontarla sono le Guardie zoofile ambientali del capoluogo pontino che sulla loro pagina Facebook sottolineano che non bisogna mai perdere la speranza e che “proprio quando meno ce lo aspettiamo, il nostro amato animale di cui non abbiamo più traccia riapparirà e ci farà un sacco di feste, come è accaduto a Silvia e alla sua Maya”. Un incontro quello tra la giovane e il suo cagnolino di razza chihuahua da una gioia incontenibile nonostante gli anni trascorsi.

“Otto anni fa – raccontano le Guardie zoofile - Silvia torna a casa ma Maya non le viene incontro, Maya non c'è a farle le feste. È scappata? Le è stata portata via? Difficile saperlo ma di fatto Maya è svanita nel nulla. Viene cercata ovunque, viene presentata una denuncia di smarrimento ma di Maya nessuna traccia”. Poi due giorni fa Silvia riceve una telefonata dalle Guardie zoofile che la informano di aver rinvenuto vagante il cane di sua proprietà. Silvia è incredula, non riesce a crederci, la sua Maya è ancora viva e sta per tornare da lei.

“Grazie al microchip e a piccole indagini – spiegano - siamo riusciti a contattare Silvia, il legittimo proprietario, anche se non è stato facile in quanto il numero fornito anni fa al momento dell'iscrizione in anagrafe canina non era più attivo. Maya è stata messa subito in sicurezza e custodita in attesa del ricongiungimento" avvenuto nei giorni scorsi. "Maya ritorna a casa con 8 anni in più, qualche pelo bianco sul musetto... ma bisognosa più che mai di cure, tranquillità e amore".