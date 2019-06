Caporalato, al via la fase operativa per contrastarlo: centri per l'impiego e trasporti gratuiti

Il protocollo "Per un lavoro di qualità in agricoltura" era stato siglato tra Regione, sindacati e parti datoriali a gennaio scorso. Ora entrano nel vivo le azioni di contrasto al fenomeno del caporalato enunciate nel documento e presentate oggi in Prefettura dagli assessori regionali Enrica Onorati, Claudio Di Berardino e Mauro Alessandri.

Il ruolo dei Centri per l'impiego

In questa prima fase sperimentale, le azioni sono concentrate in alcune aree della provincia di Latina e riguardano due aspetti principali: l’incontro trasparente tra la domanda e l’offerta di lavoro e i trasporti gratuiti per i lavoratori agricoli. L’obiettivo di questi interventi, finanziati con 500mila euro del bilancio regionale, è contrastare lo sfruttamento dei lavoratori introducendo meccanismi virtuosi e facilitazioni. Da oggi dunque, nei centri per l'impiego, sono aperti nuovi sportelli dedicati all'agricoltura, rivolti ai lavoratori e alle imprese. Nei Cpi di Latina, Formia, Fondi, Sezze e Cisterna (aperti dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 16:30), i lavoratori possono registrarsi e dichiararsi disponibili a ricevere offerte di lavoro. Le aziende agricole, dall’altra parte, possono far riferimento agli sportelli regionali per reperire manodopera secondo il proprio fabbisogno.

Una App per incrociare domanda e offerta di lavoro

E' attiva inoltre la nuova App ‘Fair Labor’ realizzata in collaborazione con Lazio Crea, grazie alla quale gli sportelli e gli elenchi di prenotazione diventano virtuali, operativi 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. La App “Fair Labor”, utilizzabile su tutti gli smart phone, è consultabile in 4 lingue oltre all’italiano: inglese, francese, rumeno e punjibi. Grazie a questo strumento il singolo lavoratore si iscrive automaticamente alle liste di prenotazione dei Cpi. Se un datore sceglie la sua figura professionale, avverrà uno scambio di dati per permettere all’impresa di contattare il bracciante.

Il trasporto verso i campi

Il contratto di lavoro e l’iscrizione alle liste di prenotazione, permettono al lavoratore di accedere a un importante servizio: quello del trasporto pubblico verso e da i campi. Grazie alla collaborazione di Cotral, i lavoratori con un contratto, possono ricevere dai Cpi la ‘Tessera personale di libera circolazione’ per viaggiare gratuitamente sui bus Cotral in tutta la provincia di Latina. Attraverso un accordo con i comuni di Maenza, Roccagorga, Sezze, Latina, Pontinia, Sabaudia e Terracina, dal 1° luglio i braccianti possono viaggiare gratuitamente su 4 diverse linee, attive in diversi orari, le più estese delle quali con partenza dalle 4 del mattino e in servizio fino alle 7 di sera. I percorsi integrano l’attuale rete dei trasporti comunale, e sono stati ideati per consentire l’accessibilità del servizio a gran parte dei braccianti, con un potenziamento negli orari di arrivo e ritorno dai campi, e per potenziare il collegamento integrato con la stazione ferroviaria di Sezze, il servizio Cotral e le altre linee secondarie. I bus delle linee locali sono facilmente riconoscibili dalla scritta SaC 2019 (Stop al Caporalato 2019). Complessivamente, sono stati creati percorsi dedicati per 174,6 chilometri. Le linee, in dettaglio, collegano: Maenza (da piazza S. Reparata) con la stazione di Sezze Scalo; Sezze (da Anfiteatro) con la stazione di Sezze Scalo; due le circolari che attraversano località come Sezze Scalo, Sezze Romano, Borgo Faiti, e passano in aree ad alta presenza di aziende agricole. Dall’8 luglio, inoltre, saranno attive altre linee di trasporto locale che riguarderanno i comuni di Latina, Sabaudia, Terracina e Pontinia. L’elenco dettagliato, anche con i recapiti per la richiesta di maggiori informazioni, saranno disponibili sul sito della Regione Lazio.

I prossimi passi

Nelle prossime settimane, infine, sarà attivato il servizio di mediazione culturale multilingua nei centri per l’impiego e sarà avviato l’esame del testo di legge sul contrasto e l’emersione del lavoro non regolare in agricoltura su proposta della Giunta e del Consiglio regionale. Poi, conclusa la fase sperimentale dell'intesa, verranno introdotti incentivi all'assunzione per le aziende iscritte agli elenchi di prenotazione regionali e saranno organizzati anche mirati corsi di formazione per i lavoratori.

I