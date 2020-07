Caporalato, in aula sfilano i braccianti indiani sfruttati a Borgo Faiti

E’ stato fissato per domani mattina, 3 luglio, l’incidente probatorio nell’ambito dell’inchiesta che il 23 aprile scorso ha portato all’arresto di Luciano De Pasquale e della moglie Roberta Albarello, di 50 e 49 anni, e alla denuncia di altre tre persone nell’ambito di una operazione contro il caporalato che ha portato anche al sequestro di due società agricole ortofrutticole e florovivaistiche di loro proprietà a Borgo Faiti.

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale Giuseppe Molfese ha sciolto la riserva accogliendo la richiesta presentata dal pubblico ministero Marco Giancristofaro che intende raccogliere in aula le deposizioni di alcuni cittadini indiani. Nell’udienza di domani saranno quindi ascoltati una decina di braccianti impiegati presso le aziende oggetto dell’inchiesta ai quali sarà chiesto di raccontare le condizioni di lavoro la cui testimonianza è ritenuta dall’accusa fondamentale tanto da non rischiare che possa andare perduta.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I due imprenditori sono chiamati a risponder di intermediazione illecita, sfruttamento del lavoro e violazioni delle norme sugli stranieri in materia di lavoro.