Operazione contro il caporalato, Di Berardino: "Dobbiamo andare avanti con i nostri interventi"

“Gli arresti compiuti oggi dalla polizia di Stato nella provincia di Latina per reclutamento e sfruttamento di braccianti indicano che il fenomeno del caporalato è ancora un male presente nel territorio". Così l'assessore al Lavoro e Formazione della Regione Lazio Claudio Di Berardino commenta l'operazione contro il caporalato messa a segno oggi dalla Questura di Latina.

"Il sistema criminale emerso dalle indagini conferma che come Regione Lazio dobbiamo continuare ad andare avanti con gli interventi promossi - continua l'assessore - in particolare continuare a intervenire contro la pratica del reclutamento e dei trasporti illegali e contro rapporti di lavoro sottopagati. Con la sperimentazione messa in opera da questa estate nella provincia di Latina abbiamo attivato degli sportelli dedicati all'agricoltura nei centri per l'impiego e creato una App - Fair Labor - per il corretto incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro. Anche per il 2020 abbiamo messo a disposizione, per gli iscritti all'App e con un contratto di lavoro in agricoltura, il servizio di trasporto gratuito sui mezzi Cotral della provincia di Latina che consente di raggiungere il posto di lavoro in sicurezza. E abbiamo affiancato una comunicazione in 5 lingue per far arrivare il nostro messaggio davvero a tutti. Non ultimo abbiamo previsto degli incentivi economici ai datori di lavoro per assumere la manodopera agricola. Azioni, queste, definite in un accordo sia con le organizzazioni datoriali che sindacali e inserite in una legge regionale votata dal Consiglio. Il prossimo passo, che tra pochi giorni esporremo con maggiori dettagli, è quello del rifinanziamento delle misure per potenziare il trasporto dei lavoratori - che in questo momento legato all'emergenza sanitaria è stato fortemente ridimensionato - e mettere a disposizione nuovi incentivi per le assunzioni in questa fase di emergenza Covid 19. Alla polizia di Stato va il nostro ringraziamento per l'operazione”.