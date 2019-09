Oblio social per CasaPound: oscurate anche le pagine del movimento di Latina

Pugno duro di Facebook e Instagram contro CasaPound. A sorpresa ieri sono scomparse dai social tutte le pagine del movimento, a cominciare dalla pagina principale, 'CasaPound Italia', con ben 280mila follower, e decine e decine di profili personali di militanti. Oltre alla pagina nazionale, Facebook ha eliminato (e non semplicemente bloccato) tutte le pagine territoriali di CasaPound e i profili di decine di militanti e dirigenti, compresi quelli di Latina.

"Nella giornata di ieri - commenta CasaPound di Latina - tutte le nostre pagine sono state chiuse. I nostri post, i nostri comunicati, le discussioni da noi aperte e le situazioni da noi documentate sono andate perdute". "Nessuna meraviglia" per gli esponenti pontini del movimento che arrivano addirittura a immaginare dietro Facebook "realtà sinistre che si annidano dietro la quasi totalità delle vie di comunicazione" prima di lanciare dirette accuse al nuovo governo nazionale, "che non nasce dalla solarità delle piazze o dalla trasparenza delle urne, ma dai sussurri di Palazzo e dalle strette di mano di nemici un tempo giurati", lasciando quasi intendere che non sia un caso che le pagine siano state chiuse nel giorno dell'insediamento del nuovo esecutivo.