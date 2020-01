Il caso del cimitero di Latina, l'intervento di Lbc: "Sempre alta l'attenzione sul tema"

Latina Bene Comune orna sul caso del cimitero di Latina, dopo l'annuncio dell'amministrazione che nei giorni scorsi ha bloccato le richieste di Ipogeo ai cittadino. "Crediamo che Latina - scrive il gruppo di maggioranza in una nota - debba configurarsi sempre più come la 'Città dei Diritti'. Per Latina Bene Comune è impensabile che sui servizi essenziali si attui una politica che non tenga conto della ricaduta che può avere sulla vita dei cittadini. In particolar modo per un servizio irrinunciabile come è questo del cimitero, che coinvolge gli affetti e il dolore delle persone. Crediamo sia davvero opportuno che il Comune di Latina abbia deciso di mettere un freno al concessionario, intimando di porre fine a ogni azione contro i cittadini finché il rapporto tra interesse pubblico e privato non sarà riequilibrato. Questa azione riteniamo sia importante e perfettamente coerente con il mandato che Lbc ha ricevuto dagli elettori. In ragione anche dell’impegno fattivo che molti aderenti al movimento hanno da sempre attuato, militando in altri movimenti, comitati e associazioni, per l’interesse della tutela dei diritti dei cittadini, soprattutto nel merito dei servizi essenziali e dei beni comuni".

"Riteniamo sia doveroso - proseguono da Lbc - ricordare come si sia arrivati a questo punto. Nel maggio del 2007 l’allora amministrazione comunale di Latina aveva approvato il bando di gara e gli elaborati definitivi riguardanti l’ampliamento del cimitero urbano da realizzarsi con lo strumento del “project financing”. Si affermava addirittura che la gestione del privato 'non comportava alcun impegno di spesa per l’amministrazione comunale trattandosi appunto di project financing con la totale partecipazione di capitale privato'. Alla fine del 2008 il Consiglio comunale aveva poi approvato l’intero progetto, incluse le tariffe per i servizi e per la vendita dei loculi, adottando al contempo la variante urbanistica per la realizzazione dell’ampliamento stesso. Nel consueto comunicato stampa che accompagnò anche questo passaggio si affermava che il piano delle tariffe 'prevede abbattimenti dei costi per l’utenza fino ad oltre il 30%'. Con l’avvio della nuova gestione invece le tariffe aumentarono drasticamente e con esse i numerosi disagi per l’utenza; infatti questo tipo di contratto si è rivelato del tutto sbilanciato a favore del privato".