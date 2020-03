Ispezioni di vigili del fuoco e Nas: chiuso l'Hotel de La Ville perché senza autorizzazioni

E' stato chiuso con un'ordinanza del Comune l'Hotel de La Ville di Latina. Nel mese di febbraio i vigili del fuoco avevano effettuato una visita tecnica di prevenzione incendi nella struttura in seguito alla quale è risultato che in una parte dell'edificio è presente un rivestimento con tessuto di cui non risultano certificate le caratteristiche di reazione a fuoco. La scala centrale non era inoltre provvista di protezione, risultano mancanti alcune porte di sicurezza, il locale macchina ascensore non presenta requisiti di resistenza al fuoco e non è fornito di areazione. Una serie di altre irregolarità sono state poi riscontrate nell'impianto di condionamento, nei due piani interrati, nei pianerottoli che separano i piani di uno degli edifici.

Nel corso dell'ispezione effettuata nei giorni scorsi dal personale dei carabinieri del Nas è emerso inoltre che l’albergo è risultato non essere in possesso di titolo autorizzativo per l’attività espletata, né del previsto certificato antincendio. Il Nas ha dunque invitato l'amministrazione comunale ad adottare un provvedimento di chiusura che è stato effettivamente disposto nella giornata del 4 marzo.