Problemi di sicurezza per veicoli e pedoni: chiuso il ponte Mascarello a Foceverde

Sarà chiuso alla circolazione il ponte Mascarello in località Foceverde, a Latina. Sull'albo pretorio del Comune è stata pubblicata l'ordinanza che impone il divieto di transito per tutti i veicoli e i pedoni.

Il provvedimento si è reso necessario per ragioni di pubblica sicurezza. Il ponte dunque, che da tempo necessita di interventi e di verifiche di idoneità statica, non sarà più percorribile in auto e neanche a piedi. Nell'ordinanza, firmata dal dirigente Francesco Passaretti nella giornata di oggi, 13 dicembre, si specifica che verrà apposta la segnaletica di preavviso di strada interrotta agli incroci di via Valmontorio con Strada Macchiagrande e in località Foceverde all'incrocio tra via Lungomare e via Valmontorio.