Malviventi in azione a Cisterna e Latina: nel mirino due farmacie

Rapina questa mattina in una farmacia di Cisterna. E nel pomeriggio un colpo è stato messo a segno invece in una farmacia di via San Carlo da Sezze a Latina. Il primo episodio è avvenuto ai danni della farmacia Galeno. Un rapinatore solitario è entrato nell'esercizio commerciale fingendosi un cliente, poi ha estratto un'ascia con cui ha minacciato i dipendenti intimandogli di consegnare il denaro contenuto in cassa. L'uomo ha preso quello che poteva ed è poi fuggito a piedi dileguandosi per le strade vicine e facendo perdere le proprie tracce. Sull'episodio indagano i carabinieri.

Nel capoluogo pontino è stato invece messo a segno un furto. I malviventi sono entrati all'interno del negozio di via San Carlo da Sezze, si sono confusi fra i clienti e hanno rubato merce tra gli scaffali per poi fuggire. Poco dopo è scattata la denuncia ai carabinieri.