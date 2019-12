“Latina Città dell’Accoglienza”: il confronto alla Facoltà di Economia

“Latina Città dell’Accoglienza - seconda edizione”: questo il titolo del convegno che giovedì 5 dicembre si terrà alle 16 presso la Sala Conferenze dell’Università degli Studi La Sapienza - sede di Latina - Facoltà di Economia (in Viale XXIV Maggio). Durante l’incontro saranno presentati i risultati delle attività del Percorso di eccellenza del corso di studio in Management e diritto d’impresa su “L’accoglienza dei titolari di protezione internazionale e dei minori stranieri non accompagnati da parte del Comune di Latina dopo il decreto Salvini. Un’analisi interdisciplinare”.

Si tratta del prosieguo del progetto di ricerca avviato lo scorso anno che ha visto impegnati alcuni studenti della Facoltà di Economia che hanno frequentato un percorso di eccellenza svolgendo, sotto la supervisione del Professor Marco Benvenuti, Presidente dell’Area didattica di Economia, uno studio sul sistema di accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale.

Interverrà anche l’assessora alle Politiche di Welfare e Pari opportunità del Comune di Latina, Patrizia Ciccarelli.