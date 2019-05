Latina, la commissione Cultura incontra l’istituto comprensivo Torquato Tasso

La commissione Cultura, Scuola e Sport del Comune di Latina incontra l’istituto comprensivo Torquato Tasso. La scuola secondaria di primo grado dell’istituto comprensivo ha infatti vinto il primo premio per “Raccontiamo il museo”, un concorso bandito dal Museo Nazionale Romano, in collaborazione con Adi (Associazione degli Italianisti) e Adi Sd (Associazione degli Italianisti Sezione Didattica). Al progetto hanno lavorato sono state le classi prime.

Invitate a partecipare erano tutte le scuole della Regione Lazio, per raccontare opere, luoghi e storie del Museo con testi scritti, disegni, foto, ed altra ogni forma artistica. La commissione giudicatrice del concorso ha anche ritenuto opportuna una menzione particolare per le docenti che hanno guidato la realizzazione degli elaborati, le professoresse Picozza, Altobelli, Balstrieri, Cosenza e Marchetto.

La commissione Scuola è convocata per domani mattina, 24 maggio, alle 11:30 nella Sala Calicchia in Comune. Sarà anche l’occasione per proiettare un breve spot sul bullismo elaborato sempre dai ragazzi dello stesso istituto, dal titolo “Ama e cambia il mondo”. Sarà presente la dirigente scolastica Elisabetta Burchietti. “ In commissione – spiega il presidente Fabio D’Achille – per fortuna non si parla soltanto dei problemi della città, ma anche di buone pratiche. Invitare le scuole in una sede istituzionale è un modo per incoraggiare il lavoro dei ragazzi e degli insegnanti”. La seduta è convocata anche per l’elezione del nuovo vice presidente.

Gallery