Servizio civile: il Comune di Latina ente accreditato. Opportunità per 10 giovani

Il Comune di Latina è ente accreditato per il servizio civile universale. L'amministrazione ha provveduto a presentare un programma di intervento sviluppato sul tema della promozione del benessere e dei giovani e la procedura di accreditamente al dipartimento delle Politiche giovanili della presidenza del Consiglio dei ministri si è conclusa positivamente.

Sono state accreditate 31 sedi di attuazione del progetto e 10 figure professionali. I settori sono: assistenza; protezione civile; patrimonio ambientale e riqualificazione urbana; patrimonio storico, artistico e culturale; educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport.

"In passo importante - commenta l'assessore alle Politiche giovanili del Comune di Latina Cristina Leggio - che apre un altro spazio di opportunità per i ragazzi e le ragazze della nostra città. Ci tengo a ringraziare il servizio per il prezioso lavoro svolto".