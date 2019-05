Conclusi i lavori sulla Litoranea, venerdì la strada sarà riaperta al traffico

Sono conclusi i lavori sul tratto della Litoranea tra via del Lido e Fogliano e sul ponte del fiume Cicerchia. La strada era chiusa al traffico da novembre 2018 e sarà riaperta venerdì mattina, 31 maggio. Il ripristino e la messa in sicurezza del parapetto e dal manto stradale, che erano stati pesantemente danneggiati da un'ondata di maltempo, erano iniziati lo scorso 8 maggio a cura dell'Istituto sperimentale Istedil spa al quale la Provincia ha affidato l'incarico della progettazione e dell'esecuzione dei lavori, oltre alla prova di carico finale per testarne l'idoneità statica.

La ditta aggiudicataria della gara di appalto nelle ultime settimane ha lavorato con rapidità riuscendo a ripristinare le strutture portanti che erano ammalorate. Poi, a lavori ultimati, è stato eseguita la prova di carico sull’intera opera che ha fatto ottenere al ponte il certificato di idoneità statica.

“Superato il collaudo finale – commenta il presidente della Provincia Carlo Medici – possiamo finalmente riaprire al traffico della Litoranea nel tratto tra via del Lido e Borgo Grappa. Il tutto con la soddisfazione di avere rispettato perfettamente il termine di 45 giorni dall’affidamento dei lavori che coincide anche con l’inizio della stagione estiva quando quell’arteria stradale è maggiormente trafficata”.La Provincia per l'esecuzione dei lavori ha impegnato complessivamente 46.969 euro.