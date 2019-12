Sanità, la Regione avvia il concorso per quattro nuovi primari nella Asl pontina

La Regione ha autorizzato le procedure concorsuali per il conferimento di 33 incarichi di Direttore di Struttura complessa (UOC) nel Lazio. I bandi delle procedure autorizzate saranno ora pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Una novità assoluta è l’avvio di una attività di collaborazione con la Guardia di Finanza per aumentare i livelli di trasparenza nel rispetto dei principi costituzionali di buona amministrazione e imparzialità. “Il Lazio è la prima Regione italiana - dichiara l’Assessore alla sanità Alessio D’Amato - a mettere in campo questo tipo di procedura a garanzia del corretto svolgimento dell’intero iter concorsuale”.

Per quanto riguarda la provincia pontina la Asl di Latina avrà 4 primari: uno per la UOC di Radiologia (DEA I), uno per SPDC, uno per Urologia (DEA II) e uno per il Pronto Soccorso dell’ospedale Santa Maria Goretti.