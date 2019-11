Condannato a tre anni per droga: 25enne finisce in carcere

Un 25enne di Latina è finito in manette in esecuzione di un provvedimento emesso dal tribunale di Roma. Il giovane era già sottoposto al regime degli arresti domiciliari e il nuovo arresto scaturisce da un provvedimento di pene concorrenti relative a sentenza di condanna per spaccio di sostanze stupefacenti.

Il 25enne dovrà infatti espiare la pena a tre anni e 11 mesi di reclusione. I carabinieri della stazione di Latina scalo lo hanno condotto nella casa circondariale di Latina.