Controlli straordinari del territorio a Latina: i carabinieri denunciano sei persone

Controlli straordinari del territorio a Latina da parte dei carabinieri della sezione radiomobile. Attenzione puntata sui luoghi di maggiore aggregazione giovanile e sui quartieri cittadini più a rischio. Il bilancio di due giornate di controlli è di sei persone denunciate, tra cui un uomo di 44 anni perché, fermato dai militari, ha proferito nei loro confronti frasi minacciose. A suo carico è scattata dunque una denuncia per guida senza patenza e per violenza e minaccia a pubblico ufficiale. Due 21enni sono stati invece deferiti in stato di libertà rispettivamente per guida sotto l'effetto di stupefacenti e per evasione dagli arresti domiciliari. Altri due giovanissimi sono stati sorpresi a guidare senza patente, mentre un 29enne è stato denunciato per sottrazione e dispersione di cose sottoposte a sequestro.

Nello stesso contesto sono state segnalate all'autorià amministrativa altre quattro persone trovate in possesso di droga per uso personale. Per quanto riguarda infine i controlli sulle strade, sono state identificate 60 persone e fermati 29 mezzi.