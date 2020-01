Cinque denunciati, sei segnalati per uso di droghe: il bilancio dei controlli nella notte di Capodanno

Cinque persone denunciate, sei segnalate alla Prefettura per uso di sostanze stupefacenti e poi decine di veicoli controllati, multe e sequestri. E' il bilancio di una vasta attività di controllo dei carabinieri avvenuta a Latina e Pontinia tra il 31 dicembre e il 1° gennaio. I militari del nucleo operativo e radiomobile hanno presidiato in particolare il centro cittadino e i luoghi di maggiore aggregazione giovanili.

Una persona è stata denunciata per detenzione di sostanze stupefacenti, trovata in possesso di un involucro contenente poco meno di 60 grammi di marijuana, di un bilancino di precisione e di materiale per il confezionamento della droga. Un'altra denuncia è scattata invece per sottrazione di auto sottoposta a sequestro, mentre altre due rispettivamente per guida in stato di ebbrezza e per guida sotto l'effetto di stupefacenti. Un'ultima denuncia a carico di un automobilista che non aveva mai conseguito la patente.

Nell'ambito degli stessi controlli sei persone sono state segnalate all'autorità amministrativa per uso personale di droghe. Si tratta di giovani trovati in possesso di marijuana, cocaina, hashish.

Il bilancio complessivo dei controlli sulle strade è di 60 persone identificate, 39 mezzi controllati, 11 carte di circolazione ritirate, 11 auto sequestrate, sette patenti ritirate, 22 multe elevate per violazioni al codice della strada.

