Controlli a tappeto della polizia a Latina: tre persone finiscono agli arresti

Nell'ambito di un'intensificazione dei controlli sul territorio, i poliziotti della Questura di Latina hanno setacciato tutti i quartieri della città. Sono stati impiegati equipaggi della squadra volante, della sezione antirapina della Squadra Mobile e pattuglie del reparto Prevenzione Crimine.

In particolare sono state sorvegliate le aree maggiormente a rischio del capoluogo e l'attività ha consentito di arrestare tre persone. Gli investigatori della Squadra Mobile, nel corso di un controllo hanno arrestato D.P.D., 40 anni, già gravato da un provvedimento del Tribunale di Roma per una donna a trenni e due mesi e oer il pagamento di una multa di1.450 euro, poiché responsabile di truffa con danno patrimoniale di rilevante entità ed usurpazione di titoli. Una volta ultimate le formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Latina.

Gli agenti della Volante hanno notato invece una nota pregiudicata di 28 anni che, sebbene sottoposta alla misura degli arresti domiciliari, stava passeggiando in bicicletta in via Torrenuova. La sonna è stata quindi immediatamente arrestata e condotta nuovamente presso il proprio domicilio, in attesa di udienza fissata in tribunale per la giornata del 13 giugno.

Ggli uomini della Mobile infine hanno rintracciato e sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari M. M., 44 anni, il quale, già colpito dall’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, si è reso responsabile di ripetute violazioni al provvedimento. L'autorità giudiziaria accogliendo la richiesta di una misura più restrittiva, ha disposto nei suoi confronti gli arresti domiciliari.