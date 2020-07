Arresti, denunce e multe: una settimana di controlli degli uomini della Polizia

E’ stata una settimana impegnativa per il personale della Questura di Latina che ha effettuato una serie di servizi di controllo sul territorio finalizzati alla prevenzione e alla repressione dei reati. Negli ultimi giorni sono state identificate oltre 1400 persone e sono stati sottoposti a controllo 700 veicoli; 231 i verbali per infrazione al Codice della strada elevati.

Sono state arrestate 10 persone per reati diversi, quali detenzione ai fini di spaccio di droga, evasione dagli arresti domiciliari, furto aggravato e lesioni personali, maltrattamenti in famiglia.



Sono state inoltre denunciate in stato di libertà all’autorità giudiziaria 19 persone per reati quali minacce, per lesioni personali dolose, per maltrattamenti in famiglia, per rapina, per estorsione, per sostituzione di persona, per furto, per evasione, per guida con patente revocata con recidiva, per la violazione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente, per truffa in concorso.