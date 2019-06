Controlli a tappeto della polizia locale: oltre mille verifiche con il Munipol

Controlli a tappeto in città da parte delle pattuglie della polizia locale, impegnate nel potenziamento dei monitoraggi delle strade anche nella fascia oraria notturna del sabato. Nel corso del fine settimana gli agenti coordinati dal comandante Francesco Passaretti sono stati impegnati in un intervento congiunto del Pronto intervento sociale nel quartiere Pantanaccio, in una zona particolarmente abbandonata al degrado. Gli agenti hanno poi garantito la sicurezza nella processione della Parrocchia SS Cuore di Borgo Sabotino.

Per quanto riguarda i monitoraggi sulle strade, sono stati eseguiti 1.030 controlli con l'utilizzo del Munipol e sono stati elevati 11 verbali, di cui nove per mancata revisione del veicolo. Nella giornata di oggi, 25 giugno, dalle 10 alle 14, sono state effettuate altre verifiche con il Munipol, mentre per le giornate di mercoledì 26 e giovedì 27 giugno sarà effettuato un servizio di controllo appiedato nel centro della città.