Controlli a tappeto: la polizia setaccia gli stabili abbandonati di via Montebello e via del Metano

Luoghi di degrado urbano e zone a rischio criminalità nel mirino della polizia. Nella giornata di ieri un servizio straordinario di controllo è stato predisposto dal questore nel capoluogo pontino. Dopo alcune segnalazioni ricevute dagli agenti in via confidenziale e dopo esposti presentati dai residenti, due equipaggi della squadra volante e due pattuglie del reparto Prevenzione crimine provenienti dalla Capitale, con l'ausilio dell'unità cinofila antidroga Isco di Nettuno, hanno setacciato il territorio con posti di blocco.

Nel corso dell'attività sono stati anche ispezionati diversi siti abbandonati al degrado, come lo stabile abbandonato di via Montebello, il cosiddetto ex stallino dove nei giorni scorsi una donna è morta di ovederose, e il sito dismesso di via del Metano. Proprio all'interno dell'ex fabbrica di via del Metano è stat identificato un cittadino straniero di 41 anni, con precendenti penali e irregolare sul territorio.

Il bilancio complessivo dei controlli è di sette posti di blocco, 82 persone fermate, 54 veicoli controllati e 456 targhe di veicoli verificate grazie al sistema di bordo Mercurio del reparto Prevenzione crimine.