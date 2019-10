Uso dei telefonini alla guida, raffica di controlli: 70 multe in una mattinata

Sessanta verbali per violazioni al codice della strada e in particolare per uso dei telefonini alla guida. E' il bilancio di una sola mattinata di controlli predisposti dagli operatori della polizia stradale di Latina sulle strade del territorio. Gli agenti, in abiti e vetture con colori civili, hanno effettuati posti di blocco a Latina, Borgo San Michele e Pontinia, sia nei centri abitati che lungo le strade extraurbane.

Gli accertamenti hanno portato all'emissione di 60 multe proprio per l'uso dei telefonini. Oltre a questo è stata rilevata in molti casi la mancata copertura assicurativa dell'auto e la mancata revisione dei veicoli per un totale di 70 verbali. I controlli verranno effettuati anche nel corso delle prossime settimane.