Cerca di sfuggire ai controlli dei carabinieri ma si schianta con l'auto contro un muretto

Alla vista della pattuglia dei carabinieri ha cambiato repentinamente direzione e accelerato per sfuggire ai controlli. I militari dunque hanno attivato i dispositvi acustici e luminosi per cercare di bloccare la vettura, ma il conducente, un 22enne di Latina, ha invece continuato la sua corsa per le strade della città mettendo in atto manovre pericolose per gli altri utenti della strada.

Arrivato alla rotatoria di via Isonzo, all'altezza della Pontina, ha infine perso il controllo della vettura schiantandosi contro un un muretto sul bordo della carreggiata. Sceso dall'auto ha poi cercato ancora di sottrarsi al controllo divincolandosi dalla presa dei carabinieri che cercavano di riportarlo alla calma e minacciandoli. Dagli accertamenti è risultato che il giovane non aveva la patente di guida ed era inoltre positivo agli esami tossicologici relativi agli stupefacenti. Per lui è scattata dunque una denuncia in stato di libertà per guida sotto l'effetto di droga, guida senza patente, minacce e resistenza a pubblico ufficiale.