Coronavirus, carcere sorvegliato speciale: a via Aspromonte il presidio delle forze dell'ordine

Carcere di Latina sorvegliato speciale. Da questa mattina alcuni mezzi dei carabinieri e della polizia stazionano davanti alla casa circondariale di via Aspromonte pronti ad intervenire nel caso in cui i detenuti mettessero in atto forme di protesta analoghe a quelle che da un paio di giorni sono esplose in altre carceri italiane.

Nell’istituto di pena pontino la situazione è assolutamente tranquilla e non ci sono state manifestazioni di alcun genere. L’attenzione comunque è massima come ha sottolineato il Questore Michele Spina durante la conferenza stampa del Prefetto Maria Rosa Trio alla quale erano presenti anche i vertici delle forze dell’ordine.

“Polizia, carabinieri e Guardia di Finanza – ha sottolineato Spina – sono attenti a ciò che accade: c’è l’eventualità di una protesta pacifica attuata battendo le scodelle contro le sbarre per solidarizzare con i detenuti di altre città. Noi siamo pronti – ha concluso - e monitoriamo la situazione”.