Festa in un locale del centro chiuso, scoperti e multati dalla Polizia

Avevano organizzato una vera e propria festa all’interno di una discoteca in barba a tutte le disposizioni anti Covid-19 ma a tradirli è stata la musica a volume esageratamente alto.

E’ accaduto a Latina nella nottata di sabato quando, poco dopo la mezzanotte, in Questura è arrivata la segnalazione di musiche moleste in una strada del centro cittadino in corrispondenza di un locale molto conosciuto. Giunti sul posto gli agenti hanno trovato la discoteca regolarmente chiusa ma si sono resi conto che dalla zona retrostante, destinata a garage, arrivava musica ad alto volume. E’ scattato così un controllo all’interno del locale di pertinenza della discoteca dove c’erano dieci persone che stavano partecipando ad una festa privata, tutte prive di dispositivi di protezione individuale ed a distanza molto ravvicinata, tanto da poter determinare un concreto, possibile rischio di contagio.

I poliziotti della Squadra Volante hanno quindi elevato sanzioni amministrative nei confronti degli avventori e del responsabile del locale facendoli poi allontanare dal posto.