Coronavirus, divieto di accesso in Procura: sospeso anche il deposito di esposti e denunce

Nuovi limiti all’accesso in Procura per l’emergenza Coronavirus. Li ha fissati oggi il Procuratore della Repubblica Giuseppe De Falco con un ordine di servizio che contiene ulteriori e aggiornate disposizioni organizzative per l’attività di via Ezio.

ne presso la Procura di querele, denunce e esposti non inviati per via telematica. Chi intende depositare tale tipo di segnalazione verrà invitato a rivolgersi presso gli uffici territoriali di polizia giudiziaria. Inoltre fino al 22 marzo è sospesa la consultazione di atti presso il Trattamento Informatico Atti Processuali, all’ufficio giudizi, presso le segreterie dei pubblici ministeri e presso altri uffici. Fanno eccezione eventuali richieste di indifferibile urgenza, che devono essere autocertificate e motivate.