Coronavirus, arrivano le tensostrutture: tenda montata all'esterno dell'ospedale Goretti

Come annunciato nei giorni scorsi, sono arrivate anche negli ospedali della provincia di Latina le tensostrutture pre-triage per fronteggiare il Coronavirus. Si tratta di una delle misure precauzionali adottate dalla Regione Lazio per evitare che eventuali casi sospetti o da controllare vengano in contatto con altri pazienti dei nosocomi. Così questa mattina una tensostruttura della protezione civile è stata installata anche davanti all'ospedale Santa Maria Goretti. Del montaggio si sono occupati i volontari della protezione civile.

A Latina la struttura è stata installata accanto alla rampa di ingresso del pronto soccorso dell'ospedale. E' qui che saranno dirottati e controllari eventuali casi sospetti o pazienti da sottoporre alle procedure di controllo. Una misura già adottata nelle scorse settimane anche dall'ospedale Spallanzani di Roma, evitando situazioni di promiscuità nelle attese per i casi con sospetta sintomatologia.

Un'analoga struttura è stata installata anche all'esterno degli ospedali Dono Svizzero di Formia, San Giovanni di Dio di Fondi e Fiorini di Terracina. In particolare a Formia, il montaggio è stato curato dalla protezione civile "Ver Sud pontino" presso l'atrio del Dono Svizzero. Si tratta di una tende 5,50 x 5,50 attrezzata per emergenze contingenti. Servirà appunto come pre-triage affinché i casi eventualmente sospetti seguano un percorso diverso come previst dal Ministero della Salute. “Il montaggio della tenda – sottolinea il sindaco Paola Villa - è una precauzione necessaria che si sta adottando in diversi ospedali di tutta Italia, non deve allarmarci, anzi deve rassicurarci perché si stanno seguendo tutti i protocolli nazionali ed internazionali.”

