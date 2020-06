Giustizia, l'appello al Presidente del Tribunale: "Bisogna ripartire"

Dopo gli incontri della scorsa settimana e alla luce del fatto che nulla è cambiato il commissario straordinario dell’Ordine degli avvocati Giacomo Mignano ha deciso di scrivere al Presidente del Tribunale Caterina Chiaravalloti per sollecitare, ancora una volta, la ripartenza delle attività giudiziarie.

“Mentre tutti i comparti economici sono pienamente operativi – scrive - quello della giustizia è ancora fermo. La riapertura degli uffici giudiziari quindi appare non più rinviabile”. Ricordando le enormi difficoltà economiche che i professionisti stanno vivendo da mesi in conseguenza del lockdown provocato dal Coronavirus Mignano chiede l’attivazione di tutti i meccanismi necessari a far ripartire la giustizia garantendo le richieste condizioni di sicurezza.

“Attorno al sistema della giustizia locale operano, tra addetti diretti e indiretti, circa 5mila persone – sottolinea - che traggono il proprio reddito dall’operatività delle attività giudiziarie e che di conseguenza da marzo non sono più professionalmente operative”. Il commissario dell’organismo forense chiede dunque di istituire urgentemente un tavolo tecnico con le rappresentanze del personale non togato del Tribunale per “affrontare e risolvere tutte le problematiche connesse alla sicurezza dei luoghi di lavoro affinché l’auspicata riapertura avvenga nel rispetto della tutela di chi opera all’interno delle strutture”. “La riapertura degli uffici giudiziari – conclude la lettera – non appare più rinviabile visto che l’attuale situazione di stallo rischia di aggravare ulteriormente lo stato di grave disagio in cui è caduto il settore”.