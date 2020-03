Rapina alla farmacia, in tempo di Coronavirus l'interrogatorio si fa via skype

Le udienze per la convalida degli arresti in tempo di Coronavirus si celebrano attraverso un collegamento audio-video tra il carcere e il Tribunale.

E’ quanto accadrà domani, venerdì 13 marzo, alle 12, orario in cui è stato fissato l’interrogatorio del 32enne Federico Esposito, arrestato quale autore della rapina messa a segno presso la farmacia comunale di viale Kennedy. Il giovane, genero di Costantino Cha Cha Di Silvio, sarebbe entrato nei locali indossando una mascherina contro possibili contagi da Covid-19 e, minacciando il farmacista con un coltello, si sarebbe fatto consegnare i 50 euro che c’erano in cassa.

Domattina, così come stabilito dall’ordinanza del presidente del Tribunale Caterina Chiaravalloti, Esposito sarà in carcere e il giudice per le indagini preliminari Giorgia Castriota lo interrogherà da un’aula al primo piano del Palazzo di giustiza appositamente attrezzata per un collegamento utilizzando la tecnologia Lync/Skype. L’avvocato Alessia Vita, difensore del 32enne, potrà decidere se partecipare all’udienza dal Tribunale oppure dalla casa circondariale di via Aspromonte.